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«البرلمان» لقصواء الخلالي: إفراد مادة تتيح تنظيم صرف العلاوات للعاملين بالشركات

كتب:

محمد عزالدين
10:37 م | الأحد 19 مارس 2023
رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قال عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه جرى إفراد مادة في القانون بإلزام كل وزير يشرف على الشركات القابضة بإصدار قرارات منظمة لصرف العلاوات للعاملين التابعين لهم في هذه الشركات.

حد أدنى للعاملين بقطاع الأعمال

وأضاف «عبدالفضيل»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه جرى إقرار حد أدنى للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بإجمالي 3500 جنيه طبقا لمثيله في الجهاز الإداري بالدولة.

ولفت إلى أنه سيتم صرف علاوة دورية للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، بزيادة 8% بحد أدنى 125 جنيها، وصرف علاوة للمخاطبين 15% بحد أدنى 125 جنيها.

الحافز الإضافي لكل عامل

وأوضح أنه من المميزات التي سيحصل عليها العاملون؛ الحافز الإضافي الذي يبدأ من 300 وحتى 500 جنيه، كما توجد علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية التي تمثل الفرق بين الحافز والعلاوة الدورية، وبالتالي كل عامل مخاطب أو غير مخاطب يحصل على 1000 جنيه.

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بقلم محمد عزالدين