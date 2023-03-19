قصواء الخلالي: التعاون المصري الروسي في الملف النووي أوشك على الاكتمال

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن التعاون المصري الروسي في الملف النووي أوشك على الاكتمال، لافتة إلى أن علاقات مصر الخارجية في عهد الرئيس السيسي، متزنة للغاية ومنفتحة على الجميع، وبها توازن مع كل الاتجاهات، ويتبين هذا التوازن مؤخرا، في تبادل الزيارات المتنوعة وعلاقات مختلفة على مستوى السياسة الخارجية.

التعاون الاقتصادي المصري الروسي

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا يبدو جليا في زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي للقاهرة، للوصول لمرحلة تكامل بين الاستثمارات بين الجانبين.

وأشارت إلى أن مصر لديها هذا البعد في علاقتها الدولية، واتزانها في ظل حالة استقطاب حادة تحدث في ملف روسيا وأوكرانيا، ومنذ انطلاق هذه الأزمة وحتى الآن، العالم ينقسم إلى جوانب مختلفة، وظهور أقطاب جديدة.

الصين تحولت لمارد كبير

وأوضحت أن الصين تحولت لمارد كبير، ولها باع وكلمة على المستوى والملف الدولي، وروسيا وجدت بشكل مختلف وجديد، والاتحاد الأوروبي وبريطانيا لهم شكل مختلف، والدول التي حفظت توازنها وعلاقتها الدولية المتزنة مع بلدنا العالم ليست كثيرة، وعلى رأسها تأتي مصر.