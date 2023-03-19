رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

قصواء الخلالي: التعاون المصري الروسي في الملف النووي أوشك على الاكتمال

كتب:

محمد عزالدين
09:26 م | الأحد 19 مارس 2023
الإعلامية قصواء الخلالي

الإعلامية قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن التعاون المصري الروسي في الملف النووي أوشك على الاكتمال، لافتة إلى أن علاقات مصر الخارجية في عهد الرئيس السيسي، متزنة للغاية ومنفتحة على الجميع، وبها توازن مع كل الاتجاهات، ويتبين هذا التوازن مؤخرا، في تبادل الزيارات المتنوعة وعلاقات مختلفة على مستوى السياسة الخارجية.

التعاون الاقتصادي المصري الروسي

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا يبدو جليا في زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي للقاهرة، للوصول لمرحلة تكامل بين الاستثمارات بين الجانبين.

وأشارت إلى أن مصر لديها هذا البعد في علاقتها الدولية، واتزانها في ظل حالة استقطاب حادة تحدث في ملف روسيا وأوكرانيا، ومنذ انطلاق هذه الأزمة وحتى الآن، العالم ينقسم إلى جوانب مختلفة، وظهور أقطاب جديدة.

الصين تحولت لمارد كبير

وأوضحت أن الصين تحولت لمارد كبير، ولها باع وكلمة على المستوى والملف الدولي، وروسيا وجدت بشكل مختلف وجديد، والاتحاد الأوروبي وبريطانيا لهم شكل مختلف، والدول التي حفظت توازنها وعلاقتها الدولية المتزنة مع بلدنا العالم ليست كثيرة، وعلى رأسها تأتي مصر.

اقرأ المزيد:

«التموين» لـ قصواء الخلالي: معارض «أهلا رمضان» مستمرة بعد الشهر الفضيل

«الأوقاف» لـ قصواء الخلالي: رمضان المقبل سيكون غير مسبوق في تاريخ الوزارة

قصواء الخلالي: العالم يشهد تغيرا ثقافيا حادا في الفكر أو الأيدولوجيات العامة

أحمد نعنيع لـ قصواء الخلالي: إحساس التلاوة لا يمكن وصفه خاصة إذا كان هناك خشوع

رئيس «مكافحة الهجرة غير الشرعية» لـ قصواء الخلالي: لا يوجد في مصر معسكر للاجئين

رئيس هيئة القناة لـ قصواء الخلالي: تطوير الـ40 كيلومترا في الجنوب مشروع عملاق
بقلم محمد عزالدين