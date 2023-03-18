البرلمان يقر العلاوة وزيادة المعاشات غدا.. والصرف أول أبريل

يناقش مجلس خلال جلسته العامة غدا، برئاسة المستشار حنفي جبالي حزمة من التشريعات لتبكير صرف العلاوة وزيادة المعاشات والمنح والحوافز وزيادة المهن الطبية والمعلمين والأزهر وهيئاته.

المجلس يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية

زيادات جديدة للاطباء والمعلمين

واستكمالا للعلاوة وزيادة المعاشات يناقش المجلس تعديل عدد من القوانين لإقرار حزمة من الزيادات الجديدة ومنها تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والقانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

تعديلات على قانون العمد والمشايخ

ويناقش مجلس النواب، خلال جلساته مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ حيث يهدف مشروع القانون إلى مواجهة الظروف المستجدة، وأظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.

ويناقش المجلس أيضًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبو زيد في ذات الموضوع

ويهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها لتدارك الفراغ التشريعي الذي حدث بعد انتهاء العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لما يمثله توفيق أوضاع هذه المنشآت من أهمية في زيادة قوة العمل الرسمية فضلاً عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ما يساعد في دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية.

وينظر المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان بتعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية» ليصبح «لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان».

وزير التعليم يرد على 150 طلب إحاطة

ويستعرض مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، ما يقرب من 150 طلب إحاطة وسؤالًا برلمانيا، وطلب مناقشة عامة موجهة إلى وزارة التعليم العالي، إذ يتولى الرد عليها الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.