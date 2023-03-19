أول ظهور لـ إيمي سمير غانم داخل الاستديو بعد غياب 4 أعوام (فيديو)

تواصل إيمي سمير غانم، تسجيل حلقات مسلسلها الإذاعي الجديد «رأس رجاء وصالح»، المُقرر إذاعته عبر محطات «راديو النيل» في موسم رمضان 2023، حيث يشهد هذا العمل عودتها إلى الساحة الفنية بعد غياب دام نحو 4 أعوام، منذ مسلسل «سوبر ميرو» الذي عُرض عام 2019.

ونشر حسن الرداد، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يجمعه بالفنانة إيمي سمير غانم، حيث ظهرت وهي تُردد حديثه للجمهور، حيث قال الثنائي: «انتظرونا في رمضان، في مسلسل رأس رجاء وصالح.. على إذاعات راديو النيل.. كل سنة وأنتم طيبين.. إيمي سمير غانم.. حسن الرداد».

تفاصيل مسلسل رأس رجاء وصالح

وكانت محطات راديو النيل، التي تضم «ميجا إف إم» و«نغم إف إم» و«راديو هيتس» و«شعبي إف إم»، قد كشفت مؤخرًا عن عرض مسلسل إذاعي جديد يحمل اسم «رأس رجاء وصالح»، تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويُشارك في بطولته الفنان بيومي فؤاد، بجانب الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم.