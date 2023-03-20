مصرع لص صعقا أثناء سرقة أسلاك محول كهربائي في أوسيم

لقي لص مصرعه في أوسيم أثناء سرقته أسلاك من محول كهرباء، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود شخص متوفى داخل غرفه محول كهرباء ببشتيل دائرة المركز، على الفور انتقل المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

جثمان داخل محول الكهرباء

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع موظف بشركة الكهرباء 50 سنة فرع بشتيل والذي تلقى بلاغا من الأهالي بانقطاع الكهرباء أسفل الدائري وتبين وجود جثمان داخل محول الكهرباء ملقاة على ظهرها ويدعى «أ، ب» 35 سنة عاطل وبجانبه كماشه وجوال بداخله أسلاك الكهرباء محاولا سرقة النحاس داخل غرفة محول الكهرباء إلا أنه لقي مصرعه بصعق كهربائي بداخل الغرفة، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.