العثور على جثة طفلة بجوار مقابر أوسيم.. وجهود مكثفة لضبط المتهم

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة بجوار المقابر بمنطقة أوسيم، حيث تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والعميد هاني شعراوي رئيس قطاع مباحث شمال الجيزة والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم.

تفاصيل واقعة أوسيم

كانت البداية عندما ورد بلاغ الي قسم شرطة أوسيم يفيد العثور على جثة طفلة بجوار مقابر الكوم الأحمر بمنطقة أوسيم، وعقب ورود البلاغ، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى المكان ومن خلال الفحص تبين العثور على جثة مجهولة الهوية لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بها آثار تعذيب متفرقة بالجسد، حيث كانت الجثة ملقاة بجوار المقابر.

تحريات الشرطة في الواقعة

كما انتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان الطفلة وأمرت بنقلها الي المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة ويكثف رجال الشرطة من جهودهم لكشف غموض الواقعة والتوصل إلى مرتكبها.