الداخلية: ضبط شخص بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بالنصب والإكراه في الزاوية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل وشقيقتها، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما من خلال الزعم بمعرفته بإحدى السيدات التي تساعد الفتيات المقبلين على الزواج مادياً وإمكانية مساعدتهما في شراء المستلزمات المنزلية، إذ اصطحبهما لمقابلة السيدة المشار إليها وحال انتظار المزمع تقابلهما معها تمكن من سرقة خاتم ذهب وهاتف محمول من الثانية بالإكراه باستخدام سلاح أبيض ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالي - الهاتف المحمول المستولى عليه - 2 فاتورة بيع مشغولات ذهبية - إيصالات إيداع مبلغ مالي - سلاح أبيض).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص في سرقة متعلقات الفتيات بأسلوب النصب والإكراه، وأقر أن باقي المضبوطات والمبالغ المالية من متحصلات وقائع سرقات أخرى، وأضاف بتصرفه في الخاتم المستولى عليه بالبيع لدى عميله سيئ النية (صاحب محل مشغولات ذهبية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته (الخاتم المستولى عليه) وكذا مشغولات ذهبية أخرى، وبمواجهته أقر بعلمه بكون تلك المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهم والمضبوطات واتهماه بالسرقة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.