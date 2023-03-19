مفيد شهاب لـ«المشهد»: على الجميع معرفة الدروس المستفادة من استرداد طابا

قال الدكتور مفيد شهاب، عضو هيئة الدفاع عن طابا، وأستاذ القانون الدولي، إن تحرير طابا ذكرى عزيزة، ومن حق المصريين، أن يفرحوا بانتصاراتهم والاعتزاز بهذه الانتصارات، شريطة أن لا تكون الفرحة عاطفية فقط، مشددًا على ضرورة معرفة الدروس المستفيدة منذ هذا الانتصار الذي نجح في استرداد طابا.

مصر رفضت التفريط في حبة رمل من أرضه

وأضاف «شهاب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويعرض على شاشة «tEN»، أن مصر استردت مدينة طابا من منطلق وجود شعب لا يرضى أبدًا في التفريط في حبة رمل من أرضه، مشيرًا إلى أن الشعب المصري استطاع أن يحقق نصر السادس من أكتوبر الذي أشعر اسرائيل بانها لا يمكن أن تحتفظ بأي جزء من أرض مصر، مما أرغم اسرائيل على الدخول في مفاوضات أقرت فيها اسرائيل بالانسحاب من كافة الاراضي المحتلة.

هناك عملية تعمير وعمران وإصلاح زراعية بصورة مذهلة

ولفت عضو هيئة الدفاع عن طابا، وأستاذ القانون الدولي، إلى أن تل أبيب قبل الموعد النهائي للانسحاب الكامل، أرادت الاحتفاظ ببعض المواقع الهامة السياحية مثل مدينة طابا ورأس النقب في وسط سيناء، ففوجئت بان هناك تصميم على النصر في المعركة القانونية التي انتهت بحكم بدولي واضح يتحدث بان طابا مصرية، وبأن رأس النقب مصرية، وهذا ما تحقق بالفعل.

ولفت إلى ان العمليات الإرهابية في سيناء أثرت سلبًا على عمليات التنمية، ولكن بعد القضاء على هذه العمليات التي كلفت مصر الكثير، بدأت الدولة تتفرغ من جديد بعمليات النمية بأسلوب علمي في كافة القطاعات، مشيرًا إلى ان هناك عملية تعمير وعمران وإصلاح زراعية بصورة مذهلة