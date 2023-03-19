مفيد شهاب: ذكرى استرجاع طابا عيد لكل المصريين

قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، إن ذكرى استرجاع طابا، عيد لكل المصريين، حيث إن فيها عادت إحدى القطع المهمة من أرض الوطن، ما مثل شعورا رائعا لا يوصف لكل القائمين على هذا الأمر، «إحساس رائع وفرحة كبرى كللت جهود أبناء مصر لاسترجاع طابا».

شهاب: استرجاع طابا جاء تتويجا لانتصار 1973

وأضاف «شهاب»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «CBC»، أن الدولة المصرية نجحت في استرجاع آخر بقعة من أرضيها المحتلة منذ عام 1967 في عام 1982، مشيرا إلى أن استرجاع طابا يعد انتصارا قانونيا قضائيا دوليا جاء تتويجا للانتصار العسكري الذي حققته مصر في اكتوبر 1973.

مفاوضات شاقة لاستعادة طابا

وأوضح أنه بعد الانتصار السياسي من خلال المفاوضات الشاقة فكان يحق لمصر أن تحصل على أراضيها الغالية، مشيرا إلى أن مفاوضات التحرير مرت بأكثر من مرحلة حتى وصلت للتحكيم الدولي.

وتابع: «لجأنا للتحكيم الدولي بعد ما لاحظنا أن اسرائيل تراوغ قبل قرار التحكيم الدولي، والاسرائيليين حاولوا تضييع الوقت والمماطلة، ولحظة نطق الحكم كان فرحة كبرى لا تكفي بها الكلمات».