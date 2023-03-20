سارة الشامي تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل «مذكرات زوج»

تُشارك سارة الشامي، في موسم دراما رمضان 2023، بأكثر من مسلسل تليفزيوني، لعل أبرزها مسلسل «مذكرات زوج» بطولة الفنان طارق لطفي، وهو مكوّن من 15 حلقة فقط.

وعلمت «الوطن» أنّ سارة الشامي انتهت من تصوير مشاهدها في «مذكرات زوج»، حيث تطل على جمهورها في رمضان بشخصية جديدة، لم يعتاد عليها المُشاهد من قبل، فيما يتبقى لأبطال العمل أيام قليلة على الانتهاء من تصوير العمل كاملًا.

تعرف على أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل «مذكرات زوج»، من بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد وسماء إبراهيم وعمر الشناوي وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، وإخراج تامر نادي.

ماكو.. آخر تجارب سارة الشامي في السينما

وعُرض مؤخرًا فيلم ماكو، لـ سارة الشامي في السينما، وشاركها البطولة كل من نيقولا معوض، وبسمة، ومنذر رياحنة، وعمرو وهبة، وناهد السباعي وآخرين، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

وتدور أحداث الفيلم المستوحى من قصة حقيقية حول عبارة (سالم اكسبريس) عن ذهاب ثمانية أشخاص في رحلة بهدف الغوص في أعماق البحر الأحمر في عالم مليء بالذكريات.