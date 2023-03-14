تتضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023 عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة CBC، الذي يقدمه الفنان طارق لطفي، في تجربة مختلفة، وجرى طرح برومو المسلسل وكشف عن أن العمل سينتمي إلى نوعية الدراما اللايت التي تناقش عددا من مشاكل الرجال بعد سنوات من الزواج.

عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة CBC ضمن مسلسلات رمضان 2023

ويجسد الفنان طارق لطفي، خلال أحداث مسلسل مذكرات زوج شخصية مراقب في المطار يمر على زواجه من الفنانة عائشة بن أحمد سنوات طويلة فيصل إلى مرحلة الروتين والمشاكل الزوجية.

وضمن مسلسلات رمضان 2023، يعرض مسلسل مذكرات زوج على قناة CBC، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم طارق لطفي وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي وعمر الشناوى وسما إبراهيم وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمد سليمان عبد الملك وهى مأخوذة عن رواية أحمد بهجت واخراج تامر نادي.

طارق لطفي قدم مسلسل «جزيرة غمام» في رمضان 2022

وكان قد شارك الفنان طارق لطفي، في السباق الرمضاني الماضي 2022، بمسلسل «جزيرة غمام»، وشارك معه عدد من الفنانين منهم فتحي عبد الوهاب ومي عز الدين وأحمد أمين، وغيرهم.