رئيسة حزب مصر أكتوبر: «كتف في كتف» تخفف الأعباء على الأسر الأكثر احتياجا

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019، أعادت الحياة للريف المصري، ولأول مرة نجد اهتمام الدولة بأهالينا في القرى والنجوع والعمل على تحسين وضعهم المعيشي وتوفير الخدمات والمرافق إليهم وتذليل الصعاب عليهم.

افتتاح مقر حزب مصر أكتوبر في البحيرة

جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة البحيرة، لافتتاح مقر الجزب وعقد اجتماع تنظيمي بأمناء الأمانة المركزية بالمحافظة بحضور أشرف شاور، أمين الحزب بالمحافظة ومحمود مرعي، أمين التنظيم بالمحافظة وأمناء الحزب في المراكز.

أهمية مبادرة كتف في كتف

وأضافت رئيسة حزب مصر أكتوبر، أن مبادرة كتف في كتف للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تعبر عن قوة وإصرار الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني على التصدي للأزمة الاقتصادية العالمية والتي بدورها أثرت على مصر.

وأكدت أن هذه المبادرة تخفف أعباء الحياة على الأسر الأكثر احتياجًا في كل ربوع مصر خاصة مع اقتراب شهر الخير، فضلًا عن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور، حيث تبث الطمأنينة داخل كل مصري بتوفير التزاماته من المواد الغذائية، مطالبة باستمرار التكاتف وتضافر الجهود في دعم المواطنين.

وأوضحت "مديح"، أن المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقلدت العديد من المناصب القيادية كأول محافظ سيدة تتولى المنصب، ومحافظة البحيرة كان لها السبق في تولي المهندسة نادية عبده، منصب محافظ البحيرة كأول سيدة تتولى منصب المحافظ في مصر، وأيضا تولي المرأة منصب وكيل نيابة وقاضية ورئيس حزب سياسي بالإضافة للعديد من الإمتيارات التي حصلت عليها في عهد الرئيس السيسي.