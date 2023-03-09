رئيس حزب «مصر أكتوبر»: الاحتفال بيوم الشهيد يمثل أسمى معاني العطاء والوفاء

وجه حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، ولأسر الشهداء.

يوم الشهيد

وقالت «مديح»، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الاحتفال بيوم الشهيد دليل على اعتزاز مصر وقياداتها بأولادها، ويمثل أسمى معاني العطاء والوفاء.

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قواتنا المسلحة لا تنسى أبطالها، مؤكدة أن يوم الشهيد له مكانه خاصة في قلوب جميع المصريين وسيظل شهدائنا الأبطال في أذهاننا على مر التاريخ، قائلة: «هم من ضحوا لنعيش في أمن وأمان واستقرار».

جيهان مديح: الفترة الحالية تمكين للمرأة المصرية

وأشارت إلى أن الفترة الحالية تعد فترة تمكين المرأة المصرية، حيث إننا نشهد في الوقت الحالي عصر تمثيل المرأة على أرض الواقع، وهناك العديد من الوقائع التي تؤكد هذا الأمر، فالمرأة أصبحت قاضية ورئيسة حزب، وضابط شرطة، وممثلة في البرلمان بغرفتيه، ووزيرة.

وأضافت أنه إذا بدأنا بالبرلمان فقد نص الدستور على نسبة المرأة فى البرلمان، وهذا أول إنجاز في سبيل تمكين المرأة المصرية بشكل كبير، وتحديد نسبة كبيرة لها فى البرلمان.

وأشارت إلى أن هناك وزيرات كثيرة في الحكومة المصرية تحقق إنجازات كثيرة في حقائبها الوزارية، وأكدوا أن المرأة قادرة على تولى مناصب قيادية، بجانب وجود مناصب محافظين من السيدات بينهم محافظ دمياط.

العصر الذهبي للمرأة

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن العصر الذهبى ليس للمرأة فقط بل للشعب المصرى بشكل كامل، فإحساس الإنسان أنه مكرم في بلاده من قيادته السياسية يزيد من الانتماء، ومصر كانت من أوائل الدول التي تشرع القوانين للدول المجاورة والدول العربية تستقى قوانينها من الدولة المصرية، فوضع المرأة في عهد الرئيس السيسي جعل كثيرا من الحكومات العربية تعيد النظر في وضع المرأة العربية.