حزب مصر أكتوبر: القيادة السياسية قدّمت مكتسبات فريدة للمرأة في الجمهورية الجديدة

أشادت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بما تقدمه الدولة المصرية والقيادة السياسية للمرأة، وحصولها على مكتسبات فريدة في الجمهورية الجديدة.

الجمهورية الجديدة

وأوضحت «مديح»، أنّ المرأة تعيش أزهى عصورها في التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ما يساهم في ترسيخ المساواة بالحقوق والتكافؤ في الفرص، مضيفة أنّ الجمهورية الجديدة تضع أسس التمكين الحقيقي للمرأة المصرية.

وقالت رئيس حزب مصر أكتوبر، خلال حضورها المؤتمر الدولي لتمكين المرأة في الجمهورية الجديدة، إنّ مصر تقدمت 25 نقطة في المؤشر الخاص بريادة الأعمال وفقا للبنك الدولي، حيث سجلت 100 نقطة عام 2023، للعام الثاني على التوالي مقابل 75 نقطة عام 2014، مؤكدة أنّ مصر تواصل الحفاظ للوصول إلى أعلى نقطة 100%، في المؤشر الخاص بمدى فاعلية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة عام 2023.

حزب مصر أكتوبر

وتابعت أنّ الدولة المصرية والقيادة السياسية تطلق العديد من المبادرات والفعاليات والبرامج المجتمعية للنهوض بالمرأة ودعمها وتعزيز مشاركتها بشكل غير مسبوق، لافتة إلى أنّ الخطة التي تضعها الدولة في الجمهورية الجديدة، تتضمن زيادة نسبة الإناث من إجمالي المشاركين في الانتخابات لتبلغ 50% عام 2030، مقارنة بـ44% عام 2014، فضلا عن زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 35% عام 2030، مقابل 27.8% عام 2022.