رئيس حزب مصر أكتوبر: مبادرة «كتف في كتف» أضخم وسيلة للحماية الاجتماعية

ثمنت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر انطلاق مبادرة «كتف في كتف» للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدة أنها خطوة تؤكد استثمار جهود العمل الأهلي في احتياجات المرحلة الاستثنائية التي تمر بها الدولة المصرية، أثر التداعيات العالمية الراهنة شأنها شأن باقي الدول، كون دعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا في مقدمة تلك الأولويات وتحقيق أمنهم الغذائي.

مبادرة «كتف في كتف»

وأضافت «مديح» في تصريح لـ«الوطن» أن الأوضاع الراهنة تحتاج لتحلي الجميع بالمسئولية المجتمعية، ومد العون للطبقات الكادحة في تلبية احتياجاتهم اليومية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وتابعت رئيس حزب مصر أكتوبر أن مبادرة كتف في كتف تعد أهم وأكبر المبادرات التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأعظم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ مصر، حيث تشترك فيها 34 مؤسسة عملاقة، مؤكدة أن مصر فيها 37 ألف مؤسسة وجمعية خيرية على مستوى الجمهورية.

مد قاعدة الحماية الاجتماعية

وأوضحت «مديح» أن ذلك يتماشى مع تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمزيد من الدعم للفئات الأولى بالرعاية، ومع مستهدفات التحالف الرئيسية لتوسيع الأنشطة الخدمية الرامية لمد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق المحرومة والنائية، خاصة مع الانتشار الجغرافي للتحالف وتبادل البيانات بين المؤسسات الأهلية، والتي تتمتع بكوادر متطوعة مؤهلة لأداء الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، وذلك بتقديم 4 مليون صندوق مواد غذائية، بما يدعم الشرائح الأولى بالرعاية في ضمان وسد متطلباتهم الغذائية ويكثف من الجهود التي تحجم من الآثار السلبية للتداعيات الراهنة على محدودي الدخل.