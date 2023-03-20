هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب وسط تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا على عمق 10 كيلو مترات.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 29 كيلو مترا جنوب «أفسين» و47 كيلو مترا بين الشمال والشمال الغربي من «قهرمان مرعش».

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، شرق تركيا على عمق 5 كيلو مترات.

وأوضح «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 7 كيلو متر جنوب «سيليخان» و24 كيلو مترا بين الشمال والشمال الغربي من «أديامان».

هزة أرضية بقوة 3.1 درجة تضرب «جزيرة كريت» اليونانية

وفي اليونان، ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، «جزيرة كريت»، بعمق 20 كيلو مترا.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي» في بيانات نشرها عبر موقع الإلكتروني، إن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت «جزيرة كريت» اليونانية وقعت على مسافة 49 كيلو مترا جنوب «بالايوخورا» و156 كيلو مترا بين الغرب والجنوب الغربي من «إيراكليو».