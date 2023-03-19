هزة أرضية بقوة 3.8 ريختر تضرب وسط تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

بؤرة الهزة على مسافة 65 كم شمال شرق «قهرمان مرعش»

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 65 كيلو متر شمال شرق «قهرمان مرعش» و7 كيلومترات بين الشرق والجنوب الشرقي من «نورهاك».

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا على عمق 10 كيلو متر.

وقالت مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت وسط تركيا وقعت على مسافة 98 كيلو متر شمال غرب «غازي عنتاب» و 27 كيلو متر شمال غرب «قهرمان مرعش».

طائرة مساعدات لسوريا

وفي سوريا، وصلت طائرة محملة بمساعدات إنسانية لصالح ضحايا زلزال 6 فبراير الماضي، إلى قاعدة «حميميم الجوية» الروسية، وقال نائب رئيس المركز، أوليج جورينوف، أن تم تسليم 37 طنا من المساعدات الإنسانية من روسيا خلال يوم واحد، وفي المجموع وصل 1583 طنا منها إلى سوريا، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.