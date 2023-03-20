«رؤية» مبادرة بالإسكندرية لتحويل «المنيو» لطريقة برايل.. «اشترك فيها 80 مطعما»

كشف اللواء جمال رشاد، مدير عام السياحة والمصايف بالإسكندرية، تفاصيل قائمة للطعام بطريقة «برايل» ضمن مبادرة «رؤية» بالإسكندرية، قائلا إنهم استهدفوا في البداية 7 مطاعم ولكن بعد يومين جرى اكتشف أن أكثر من 80 مطعما حتى الآن اشتركوا بالمبادرة.

25 % خصم للمكفوفين

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن هذه المطاعم منحت نسبة خصم 25 % للمكفوفين، وجرت طباعة «المنيو» الخاصة بكل مطعم، والعدد في ازدياد.

وأوضح أن الفكرة بدأت عندما أعلن الرئيس السيسي بأن 2018 عاما لذوي الهمم، وسعت بعدها المؤسسات الحكومية في هذا الاتجاه لتوفير سبل الراحل لهم.

ولفت إلى أن محافظة الإسكندرية كانت سباقة في ذلك، حيث جرى تخصيص أول شاطئ في 2020 لذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الإعاقات الحركية، والذين كانوا لا يتمكنون من النزول للبحر أبدا فجرى توفير تجهيزات معينة تساعدهم للاستمتاع بالبحر.

أول شاطئ للمكفوفين

وأوضح أنه جرى تطوير الموضوع وجرى تخصيص أول شاطئ للمكفوفين في عام 2021، حيث سمح لهم النزول للشاطئ اعتمادا على حاسة اللمس، فجرى عمل مسارات داخل المياه معتمدا على نفسه دون مساعدة أحد.