شنطة رمضان بالمجمعات الاستهلاكية في الإسكندرية.. 6 سلع بـ100 جنيه «صور»

طرحت المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية كميات كبيرة من شنطة رمضان في فروع المجمعات على مستوى المدينة الساحلية ومعارض أهلا رمضان من أجل توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية كافة التفاصيل حول شنطة رمضان في الإسكندرية، من حيث السعر والمحتويات وأماكن بيعها بالقرب من منازل المواطنين.

سعر ومحتويات شنطة رمضان في الإسكندرية

وكشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أن شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية تقدم شنطة رمضان بسعر 100 جنية و تشتمل على 6 سلع هي: «كيس مكرونة، و زجاجة زيت 800 ملي، كيس ارز، كيس سكر، علبة شاي 40 جرام، وكيس عدس».

أماكن بيع شنطة رمضان بمحافظة الإسكندرية

تتواجد شنطة رمضان في كافة المجمعات الاستهلاكية وبالتحديد في معارض أهلا رمضان على مستوى المدينة الساحلية المتمثل في التالي:

1- المول التجاري بمحطة مصر، بحي وسط.

2- مجمع وهدان بالمنشية، حي وسط.

3- مجمع الأزاريطة بحي وسط.

4- مجمع استهلاكي سيدي مسعود بحي العامرية أول.

5- مجمع استهلاكي البيطاش بحى العجمى

6- مجمع استهلاكي أبو العباس بحى الجمرك

7- مجمع استهلاكي على القطا بجليم، حى شرق

8- مجمع استهلاكي طريق الحرية بجناكليس، حى شرق

9- مجمع استهلاكي كمال الجويلى بطريق الحرية رشدى، حى شرق

10- مجمع استهلاكي السيوف بحى المنتزة أول

11- مجمع استهلاكي ابوطالب بأبو قير حى المنتزة أول

12- مجمع محطة الرمل الاستهلاكي التابع لحى وسط

13- معرض "أهلا رمضان " بميدان محمد نجيب، حى المنتزة أول

14- معرض شاطئ المندرة المجاني

15- معرض مدينة برج العرب

16- معرض ديوان محافظة الإسكندرية.