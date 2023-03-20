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نائب عن «التنسيقية» يكشف لـ يوسف الحسيني تفاصيل قانون العمد والمشايخ

كتب:

محمد عزالدين
03:57 ص | الإثنين 20 مارس 2023
النائب محمد عبدالعزيز

النائب محمد عبدالعزيز

كشف النائب محمد عبد العزيز، عضو البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمد والمشايخ، قائلا إن نظام العمد قائم في مصر منذ مئات السنوات، والقانون المنظم لعملهم كان به بعض المشكلات المتعلقة بانعقاد لجنة العمد والمشايخ، وهي اللجنة التي تنظر في الجزاءات التأديبية إذا ارتكب أحد العمد مخالفات.

جزاءات تأديبية

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن القانون وضع مرونة لسهولة انعقاد هذه اللجنة، كما درجت الجزاءات التأديبية حال وجود مخالفات ليكون الجزاء متوافقا مع المخالفة.

ولفت إلى أن هذا التعديل مهم للغاية، نظرًا لأن نظام العمد في القرى والريف له أهمية للأهالي إذ إنه يعد حلقة الوصل بين الدولة المركزية والمواطنين في كل مكان، خاصة بالمناطق الحدودية أو المناطق ذات الطبيعة القبلية.

زيادة المعاشات والمرتبات

وأوضح أن مجلس النواب وافق أيضا على مشروع قانون بزيادة المعاشات والعلاوات وزيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به.

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