رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

دورات «برايل» للأطفال بأسعار رمزية.. تدربهم على القراءة وكفيف متمكن في اللغة يشرح المناهج

كتب:

سحر عزازى
11:26 م | السبت 07 يناير 2023
إحدى الدورات التدريبية للأطفال المكفوفين

إحدى الدورات التدريبية للأطفال المكفوفين

جمعيات ومراكز عديدة تقدم دورات تدريبية لتعليم المكفوفين طريقة برايل، لمساعدتهم على مواصلة التعلم، والتمكن من القراءة من سن أربع سنوات حتى المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى تعليم فاقدى البصر بسبب حادث أو مرض أياً كان عمرهم.

جمعية «قلوب مبصرة للمكفوفين» بعين شمس تقدم دروساً لتعليم المكفوفين من سن الحضانة حتى الفصل السادس الابتدائى رموز برايل وجميع المواد الدراسية بنفس الطريقة بأسعار رمزية تتراوح بين 100 و120 جنيهاً شهرياً: «عندنا حوالى 40 طفل، بنقدم لهم دروس حساب وعربى وإنجليزى وكل المواد اللى بياخدوها بطريقة برايل، واللى بيدرّس لهم كفيف متمكن من اللغة»، بحسب عواطف محمود، أمين صندوق الجمعية.

نشاط الحاسب الآلي بيكون ناطق لتعليمهم التكنولوجيا الحديثة

تقوم الجمعية أولا بتعليم الأطفال القراءة بطريقة برايل، وبعد إجادتها تقوم بتدريس المناهج الدراسية لهم، بالإضافة إلى تقديم نشاط الموسيقى والكمبيوتر أيضاً، وفقاً لـ«عواطف»: «نشاط الحاسب الآلى بيكون ناطق لتعليمهم التكنولوجيا الحديثة، ومساعدتهم على مواصلة حياتهم، والاعتماد على أنفسهم».

بينما يقدم أحمد سمير، رئيس جمعية «فجر التنوير للمكفوفين»، دورات منتظمة لتعليم برايل للصغار قبل مرحلة الروضة، ثم دروساً تضم جميع المواد الدراسية حتى المرحلة الثانوية، بجانب تقديم دورات لتعليم فاقدى البصر نتيجة حادثة أو مرض طريقة برايل لمواصلة حياتهم: «فيه ناس بتيجى لنا فقدت البصر بعد مرحلة عمرية معينة، وبتطلب تتعلم برايل عشان تتأقلم مع حياتها الجديدة، وبنقبل أى عمر».

طبع نسخ من الدستور وتوزيعها على المكفوفين لقراءته

يضيف «سمير» أن لديه مركز طباعة بطريقة برايل، وسبق أن طبع نسخاً من الدستور ووزعه على المكفوفين لقراءته، بجانب كتيبات توعية بالإدمان، بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات، وأخرى عن فكرة الترشح للمحليات وغيرها: «أنا كفيف وعارف فاقد البصر محتاج إيه، وبحاول أوفر له كل شىء، وأعرّفه الحياة من حواليه بلغته وبالطريقة اللى تناسبه».

وعن تراجع الإقبال على تعلم طريقة برايل بسبب انتشار التكنولوجيا الحديثة، أكد «سمير» أن هناك من يفضل التعامل بطريقة برايل للقراءة والاستمتاع بحمل الكتاب، وآخرين يفضلون سماع الكتب الدراسية واستخدام الكمبيوتر: «على حسب كل شخص، وينفع الكفيف يعيش بدون تعلم برايل، وفيه ناس بتحب تستخدمها، ولكن بنواجه مشكلة فى القراءة بطريقة برايل خلال فصل الشتاء، لأنه كلما انخفضت درجة الحرارة فقدت الأطراف القدرة على القراءة، ويمكن التغلب على ذلك بالسمع».

حكايات الوجع والأمل.. اختر أكثر قصة إنسانية تأثرت بها خلال 2020

حكايات الوجع والأمل.. اختار قصة تعاطفت مع صاحبها في 2020؟

تم التصويت

اقرأ المزيد:

في يومها العالمي.. لغة برايل مفتاح نور المكفوفين للمعرفة والعلم

وزيرة التضامن توزع أجهزة لاب توب على الطلاب المكفوفين بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة توزع «لاب توب ناطق» على المكفوفين وتسلم منحا للمتفوقين

مميزات جديدة من جوجل لهواتف الأندرويد والتفلزيونات.. تساعد المكفوفين

منح الطلاب المكفوفين بجامعة السويس أجهزة لاب توب ناطقة تشجعيا لهم

رئيس جامعة المنصورة يكرم أول حاصلة على الدكتوراه من المكفوفين

ميزة النص البديل في تويتر.. إليك طرق استخدامها وكيفية مساعدة المكفوفين

موعد الكشف الطبي على الطلاب المكفوفين وذوي الهمم بجامعة جنوب الوادي
بقلم سحر عزازى