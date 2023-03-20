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«التنمية المحلية»: خطة للتعامل مع تقلبات الطقس وسقوط الأمطار بالمحافظات

كتب:

وائل فايز
08:44 ص | الإثنين 20 مارس 2023
التعامل مع مياه الأمطار

التعامل مع مياه الأمطار

تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الدقهلية فى شفط تجمعات مياه الأمطار عقب سقوط الامطار علي بعض مراكز ومدن واحياء المحافظة اليوم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن تقلبات الطقس وتحسبا لاحتمالات سوء الاحوال الجوية وسقوط امطار ،وفى اطار التكليفات والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن..

 تسيير الحركة المرورية 

 ومن جانبه وجه  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه، بالتعامل الفورى لشفط وكسح مياة الامطار من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء مع قطاعات مياة الشرب والصرف الصحي وذلك بجميع مناطق تجمعات مياه الامطار بالشوارع والميادين ببعض مراكز ومدن المحافظة حيث تستمر الاعمال حتي يتم الانتهاء تماما من اعمال رفع تراكمات المياة حرصا علي توفير بيئة آمنة للمواطنين وللمركبات وتيسير الحركة المرورية.

 رفع تراكمات المياه 

وأكد " مختار" علي ان هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء لمتابعة اعمال رفع تركمات المياة حال سقوط الامطار وسرعة التعامل مع تراكمات الامطار .

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محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.