نائب محافظ القاهرة: افتتاح 25 منفذ سلع في أحياء المنطقة الجنوبية

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنّ هناك خطة شاملة بإنشاء العديد من المنافذ التابعة لمبادرة المواطن أولا لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق، إذ تم افتتاح 25 منفذا بأحياء المنطقة الجنوبية في محافظة القاهرة حتى الآن، فضلًا عن تكثيف الجهود لفتح المزيد من معارض ومنافذ السلع؛ لتشمل كل مناطق المنطقة الجنوبية ليشعر المواطن بتغيير ملموس في الأسعار وجودة المنتجات.

حملات يومية

وشددت نائب المحافظ على ضرورة استمرار الحملات اليومية على مختلف المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية؛ للتأكد من جودة السلع وتوافرها، وعدم المغالاة في الأسعار وعدم احتكار السلع الغذائية.

افتتاح منافذ السلع

وفي سياق متصل، تلقت نائب محافظ القاهرة تقريرًا بشأن افتتاح أحدث منافذ بيع السلع الغذائية بالمنطقة الجنوبية وتحديدا بشارع المحجر بطره ضمن مبادرة «المواطن أولا»، في إطار التوجيهات الرئاسية بتوفير منافذ لبيع السلع الغذائية والمنتجات الاستراتيجية بأسعار تنافسية حرصًا على مصلحة المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة، منوها بافتتاح أكبر عدد من المنافذ مع الانتهاء من وضع اللمسات النهائيه لفتح منفذ «المواطن أولا» بشارع المحجر في نطاق حي طرة بحضور المهندسة جيهان جادو، رئيس الحي، والنائب أحمد الطيبي عضو مجلس النواب؛ لتوفير السلع بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع مديرية التموين؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين، ومنع احتكار التجار للمواد الغذائية طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.