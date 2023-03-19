«التنمية المحلية» تكشف عن تجهيزات رمضان بالمحافظات.. حفلات إفطار ومسابقات

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للعمل بكل المحافظات المصرية على أكثر من محور، وهي التنسيق مع المحافظات لإقامة أماكن لتقديم الوجبات الساخنة لإستضافة الأهالي بما يزيد على 1700 وجبة يوميًا، سواء من خلال توزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية أو من خلال إقامة تجمعات.

حفلات إفطار وفقرات سمر

وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أسماء يوسف وأية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية dmc، أنّ التجمعات التي سيتم إقامتها بشهر رمضان المبارك، وستبدأ بإحتفالية توعوية ثم حفل إفطار ثم حفلة سمر، متضمنة إقامة العديد من المسابقات ذات الجوائز القيمة للمشاركين بهذه الفعاليات.

رفع درجة الإستعداد بالمحافظات إستعداد لشهر رمضان

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن وزير التنمية المحلية وجه المحافظين بالمحافظات برفع درجة الاستعداد على مستوى كافة القطاعات والهيئات الخدمية على مدار الـ 24 ساعة، مع الإلتزام بإقامة المعارض الثابتة والمتحركة لـ "أهلًا رمضان" والتي تجاوزت 25 ألف منفذ ومعرض، لتخفيف العبء عن المواطنين بكافة المحافظات المصرية، خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا والأسر الشعبية والأولى بالرعاية، فضلًا عن التسهيلات المقدمة لإقامة موائد الرحمن بالنسبة للمراكز والمدن والأحياء، مع الإلتزام بالإجراءات المتبعة بالحماية المدنية وغيرها.