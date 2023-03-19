حالة الطقس غدا الاثنين في مدن ومحافظات الجمهورية.. أمطار ورياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، بقيم تترواح بين درجة ودرجتين، كما يسود طقس غائم جزئيا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، بسبب تكاثر السحب على معظم أنحاء البلاد.

حالة الطقس غدا

يسود طقس شتوي دافئ نهارًا، بارد ليلًا في حالة الطقس غدا الاثنين، مع استمرار فرص لتساقط الأمطار، والعظمى على القاهرة الكبرى تسجل 20 درجة مئوية خلال فترة النهار، نظرا لتعرض البلاد لكتل هوائية، معظمها قادم من جنوب شرق أوروبا على البحر المتوسط، وهي تعمل على انخفاض درجات حرارتها، إذ يواجهها امتداد لمنخفض جوي قادم من طبقات الجو العليا، وهذا يزيد من شعور المواطنين بانخفاض درجات الحرارة.

كما تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة غدا على السواحل الشرقية والغربية، وصولا لشمال ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة غدا الاثنين

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على مدن الجمهورية، فهي كما يلي:

- القاهرة 20 - 12

- العاصمة الإدارية 21 - 11

- أكتوبر 20 - 12

- بنها 20 - 12

- دمنهور 19 - 12

- وادي النطرون 20 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 20 - 12

- الزقازيق 21 - 13

- شبين الكوم 20 - 12

- طنطا 20 - 12

- دمياط 19 - 12

- بورسعيد 20 - 13

- الإسماعيلية 21 - 11

- السويس 21 - 12

- العريش 20 - 10

- رفح 19 - 10

- رأس سدر 24 - 14

- نخل 19 - 09

- كاترين 15 - 06

- الطور 23 - 15

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 23 - 16

- الإسكندرية 19 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 19 - 12

- سيوة 20 - 11

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 23 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 27 - 14

- حلايب 23 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 21 - 11

- بني سويف 21 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 10

- سوهاج 23 - 11

- قنا 24 - 11

- الأقصر 25 - 12

- أسوان 24 - 12

- الوادي الجديد 25 - 12