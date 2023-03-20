مركز الزلازل السوري يسجل 19 هزة ضعيفة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني للزلازل السوري أنَّ عدد الهزات التي سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت 19 هزة ضعيفة، تراوحت قوتها ما بين 1.5 و3.9 درجة على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 36.3 كيلومترًا

رصد 4 هزات في لواء إسكندرون

وأوضح المركز، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم الاثنين، أنَّ محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت 4 هزات في لواء إسكندرون، وهزتين الأولى جنوب شرق اللاذقية بـ19 كيلومترًا والثانية 38 كيلومترًا شرق اللاذقية، وهزتين الأولى جنوب غرب إدلب بـ 22 كيلومترًا، والثانية شمال غرب إدلب بـ 39 كيلومترًا و3 هزات في البحر الأبيض المتوسط، وهزة على الحدود السورية التركية و7 في تركيا.