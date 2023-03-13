زلزال سوريا.. 39 هزة أرضية تضرب البلاد في 24 ساعة

منذ زلزال سوريا وتركيا والمسمى بزلزال شرق المتوسط المدمر، والذي ضرب البلدين في السادس من فبراير الماضي، تتوالى الهزات الارتدادية التي تضرب سوريا وتركيا وعدد من دول العالم.

وبشأن زلزال سوريا والهزات الارتدادية التي تضرب دمشق من شهر فبراير الماضي، ضربت سوريا عدة هزات أرضية بلغ عددها 39 هزة أرضية منذ أمس الأحد وحتى صباح اليوم الإثنين وفقًا لما أوضح المركز السوري للزلازل

توابع زلزال سوريا

وعن المدن التي ضربها زلزال سوريا، سجلت محطات الشبكة الوطنية السورية للرصد الزلزالي هزة أرضية شمال غرب اللاذقية 33 كم بقوة بلغت 3.2 درجات على مقياس ريختر.

وأضافت محطات الشبكة أنَّه تمّ تسجيل 20 هزة أرضية في لواء إسكندرون بقوة ما بين 1.5 و4 درجات على مقياس ريختر، و16 هزة في البر التركي ما بين 2.1 و4.8 درجات.

كما سجلت هزة أرضية شرق مدينة الحسكة 56 كيلومترًا بلغت شدتها 3 درجات، فضلا عن هزة أرضية شمال غرب تدمر 76 كيلومترًا بلغت شدتها 2.8 درجة.

وصول طائرة صربية تحمل مساعدات إلى مطار دمشق

في سياق متصل، وبشأن المساعدات إثر زلزال سوريا، وصلت طائرة صربية، اليوم الاثنين تحمل على متنها 105 أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية، إلى مطار دمشق الدولي لدعم متضرري زلزال سوريا.

وأوضح سفير صربيا في سوريا رادوفان ستويانوفيتش إنَّ طائرة الإغاثة المقدمة من بلاده تعتبر ثاني طائرة مساعدات مقدمة من بلجراد، وذلك في تصريح خاص للتلفزيون الرسمي السوري.