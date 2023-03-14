مسؤول أممي: بذلنا كل ما في وسعنا لدعم المتضررين من زلزال سوريا

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أنَّ الأمم المتحدة فعلت كل ما في وسعها بأسرع وقت ممكن لمساعدة سوريا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

دوجاريك: الأمم المتحدة تحركت بسرعة لتوزيع مواد الإغاثة

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم ، الثلاثاء، قال دوجاريك: «إن الأمم المتحدة تحركت بسرعة لتوزيع مواد الإغاثة التي تم وضعها مسبقاً، بما في ذلك المواد الغذائية»، لكنه شدد على أنَّ المنظمة «ليست لديها معدات رفع ثقيلة تحت تصرفها، وليست لديها فرق بحث وإنقاذ تحت تصرفها».

أولى شاحنات الأمم المتحدة مرت عبر معبر باب الهوى

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة، أنَّ أولى شاحنات الأمم المتحدة مرت عبر معبر باب الهوى من الأراضي التركية إلى شمال غرب سوريا في غضون ثلاثة أيام من وقوع الكارثة بمجرد أن أُعيد فتح الطريق، مؤكّدًا أنَّ المعبر الحدودي «ليس خاضعا لسيطرة الأمم المتحدة».