محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من أهالي القابوطي بعد حل مشكلة الصيد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفدا من منطقة القابوطي بحي الضواحي، بعد قراره بالبدء في تطوير المنطقة بالكامل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المنطقة والاستجابة لمطالب أصحاب مهنة الصيد، وقدّم أهالي المنطقة الشكر للمحافظ على حل مشكلاتهم.

وأشاد الوفد بقرار محافظ بورسعيد، وسرعة استجابته لمطالب أهالي القابوطي على الفور بعد يومين من زيارته لمنطقة القابوطي، والبدء في تطوير ورصف كل الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، فضلًا عن البدء في استكمال المرحلة الثانية من مشروع كورنيش قناة الاتصال حتى منطقة القابوطي.

وأكّد أنّه استجاب لطلبات أصحاب مهنة الصيد من أهالي المنطقة، وتقديم كامل الدعم والتيسيرات اللازمة لهم.

خطة التنمية لبورسعيد

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور خطة تطوير منطقة القابوطي بالكامل، في إطار خطة التنمية والتطوير الشاملة، التي تشهدها محافظة بورسعيد، ووفاءً لوعد محافظ بورسعيد لأهالي منطقة القابوطي، خلال زيارته يوم الجمعة الماضية.

خطة زمنية لتطوير القابوطي

وأكد محافظ بورسعيد، أنّ أعمال رصف وتطوير الطرق بمنطقة القابوطي ستتم وفقًا لمدة زمنية محددة، ضمن خطة موسعة لتطوير جميع الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة، لتقديم خدمات على أعلى مستوى لقاطني هذه المنطقة، والارتقاء بمستوى معيشتهم، تماشيا مع التنمية غير المسبوقة، التي تجرى على أرض بورسعيد في كل الاتجاهات، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع حي الضواحي هذا بالإضافة إلى البدء في استكمال المرحلة الثانية من كورنيش قناة الاتصال حتى منطقة القابوطي.