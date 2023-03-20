عودة التيار الكهربائي لعدد من قرى ومدن محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط

أعلنت شركات الكهرباء في 4 محافظات موعد عودة التيار الكهربائي في عدة قرى ومدن، عقب فصل التيار الكهربائي لمدة 5 ساعات، وهي محافظات «الدقهلية، والمنوفية، ودمياط، وكفر الشيخ»؛ للصيانة الدورية، لتحسين أداء الشبكات.

أماكن فصل التيار الكهربائي

وحددت شركات الكهرباء أماكن ومواعيد عودة الكهرباء بعد فصل التيار الكهربائي في المحافظات التالية:

ففي الدقهلية يعود التيار الكهربائي بعد قطع الكهرباء في مدن «بلقاس ودكرنس والمنزلة وميت سلسيل وأجا وكوم النور والسنبلاوين ونبروه»، وقرى «العريض والفنان وشرقية المعصرة وميت شريف والبر الثاني بالبصراط والجواير وغنيم وشطا وعزب الخضيري والوصيف ووشنشة والغراقة وبيقطارس وفضالة وميت محسن وكفر بهيدة والزهايرة وطماي وكفر بهوت والدورتين» في الـ3 عصرًا بعد انقطاعها في الـ9 صباحًا.

عودة التيار الكهربائي

وفي دمياط، أعلنت شركة الكهرباء إعادة الكهرباء بعد قطع التيارالكهربائى عن مدن «كفر البطيخ والروضة والشعراء بقرى التضامين والسواحل وطريق الميناء وسرو والتفتيش واسكندية والعدلية والبستان وكفر البستان»، وحددت الشركة الساعة 3 عصرًا بعد انقطاعها في الـ9 صباحًا.

أماكن عودة التيار الكهربائى

كما أعلنت كفر الشيخ، عودة التيار الكهربائى عن المدن في الـ3 عصرًا، بعد انقطاعها الساعة 9 صباحًا.