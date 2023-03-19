خريطة فصل التيار الكهربائي غدا في المحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تعتمد شركات الكهرباء خطة صيانة دورية لصيانة محطات الكهرباء والمغذيات بالتبادل بين محولات الكهرباء لتقديم خدمة أفضل للعملاء، لذا تتأثر عدة مدن فى 5 محافظات غدا الاثنين "الدقهلية والمنوفية ودمياط وكفر الشيخ " بفصل التيار الكهربائي خلال الفترة الصباحية للصيانة.

وفقا لشركات الكهرباء بالقرى المتأثرة بقطع الكهرباء غدا، لذا أعلنت الشركات عن فصل التيار الكهربائى ليتثنى للمواطنين توفير مغذى بديل فترة الانقطاع خاصة اصحاب المحال الخدمية والمستشفيات والمخابز.

أماكن فصل التيار الكهربائي

حددت شركات الكهرباء أماكن فصل التيارالكهربائى غدا في المحافظات التالية:

الدقهلية: فصل التيار الكهربائى بمدن بلقاس ودكرنس والمنزلة وميت سلسيل وأجا وكوم النور والسنبلاوين ونبروه م الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

مواعيد فصل التيار الكهربائى

دمياط: قطع الكهرباء عن مدن كفر البطيخ والروضة والشعراء وحددت الشركة مواعيد فصل التيار الكهربائى بداية من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

كفر الشيخ: إنقطاع الكهرباء بمدن غرب كفر الشيخ وجنوب دسوق والرياض وبرج البرلس ومطوبس من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

المنوفية: فصل التيارالكهربائي عن محطه محولات بركة السبع قطاع كهرباء المنوفية وعن محطه محولات شبين الجديدة قطاع كهرباء المنوفية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.