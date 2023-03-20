فصل التيار الكهربائي 3 ساعات لمدة 4 أيام في المنوفية.. إليك التفاصيل

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات بركة السبع قطاع كهرباء المنوفية، للصيانة الدورية في عدة قرى تابعة للمركز لمدة 4 أيام من اليوم الاثنين حتى الخميس.

وأهابت الشركة بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائى، توفير مغذى بديل فترة إنقطاع الكهرباء خاصة أصحاب المحال الخدمية والمخابز والمستشفيات.

فصل التيار الكهربائي

وتنشر "الوطن" خريطة فصل التيار الكهربائى بمركز بركة السبع طوال 4 أيام:

يوم الاثنين: فصل التيار الكهربائي عن الوحدة المحلية والمستشفى العام ومحطة صرف مليج والوحدة البيطرية وعملية المياه والمدارس ونقة الشرطة وقرية مليج التابعة لفرع شبين وقرية شنتنا الحجر وقرية ام صالح وقرية ميت فارس وإدارة مرور بركة السبع ومحطة صرف بركة السبع.

أماكن فصل التيار الكهربائي

يوم الثلاثاء: قطع الكهرباء عن قرية الروضة وصرف جنزور وجزء من مدينة بركة السبع ومدينة بركة السبع ومحطة صرف بركة السبع وقرية طنبشا وعزبة شوشة زعزبة كرم.

قطع الكهرباء

يوم الأربعاء: انقطاع الكهرباء عن قرية كفر هورين قرية طنبشا وقرية كفر هلال وقرية ميت عافية وقرية الدبايبة.

يوم الخميس: فصل التيار الكهربائى عن قرية هورين وقرية طنبشا وقرية الشهيد فكرى ومحطة صرف الروضة وقرية أبو مشهور.

مواعيد فصل التيار الكهربائى

وحددت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء مواعيد فصل التيار الكهربائى بمركز بركة السبع والقرى التابعة له بمحافظةة المنوفية من الساعة 8 صباحا للساعة 11 صباحا، لمدة 3 ساعات.