عرض المتهم بإلقاء زوجته من الطابق التاسع في المرج على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل زوجته بإلقائها من الطابق التاسع بسبب خلافات أسرية بالمرج، على الطب الشرعي لإجراء الكشف عن تعاطي المخدرات، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة تقرير حول ما رصدته كاميرات المراقبة في محيط عقار المجني عليها، واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب الوفاة لاستكمال التحقيقات.

الممرضة وصلت جثة هامدة إلى نفس المستشفى الذي تعمل به

تلقى مأمور قسم شرطة المرج إخطارا من مستشفى اليوم الواحد بدائرة قسم شرطة المرج بوصول ممرضة بذات المستشفى جثة هامدة بادعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة ممرضة تدعى أسماء في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين إصابتها بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، وكذلك تهشم في الجمجمة ونزيف خارجي.

التحريات: الزوج وراء الجريمة

وكشفت التحريات وجود شبهة جنائية في الواقعة، مضيفة أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.