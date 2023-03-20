حبس شخص ألقى زوجته من الدور التاسع في المرج

قررت النيابة العامة، حبس شخص لإنهاء حياة زوجته بإلقائها من الطابق التاسع بالمرج 4 أيام على ذمة التحقيق، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وطالبت بسرعة اجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الجريمة

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة المرج من مستشفى اليوم الواحد بوصول ممرضة بالمستشفى ذاته، جثة هامدة بادعاء السقوط من علو.

بالفحص تبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة نتيجة خلافات أسرية بينهم وتبين إصابتها بكسور ونزيف خارجي، عقب تقنين الإجراءات تمّ ضبطه وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة القانونية

وقال المحامي حسن شومان، إنَّ الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنّه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أنّ هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».