محافظ بورسعيد يستعرض استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، وذلك لمناقشة الاستعدادت الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك واستعراض جهود توفير السلع الغذائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ومساعد مدير الأمن والمستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد و مديري المديريات والجهاز التنفيذي والأجهزة المعنية.

التنسيق مع التموين والطب البيطري

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة، لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشديد الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية.

رفع كفاءة ساحات الصلاة

كما وجه المحافظ بالمتابعة الميدانية ومنع التعديات ورفع الإشغالات، ووجه المحافظ مدير مديرية الأوقاف بالتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المساجد وساحات الصلاة ورفع كفاءتها لاستقبال المصليين خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد اللواء عادل الغضبان، على تكثيف أعمال النظافة المستمرة في كافة الأحياء للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد، فضلا عن تكثيف حملات النظافة في المساجد والمناطق المحيطة، مشددا على كافة رؤساء الأحياء أهمية التواجد الميداني لمتابعة حملات النظافة وإزالة الإشغالات لتحقيق المستوى اللائق بمحافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء المتابعة الميدانية وتكثيف أعمال المرور، بالإضافة إلى تكثيف الحملات على الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية، وتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات المختلفة، وضمان انتظام العمل بمحطات الوقود وتوافر أسطوانات البوتاجاز بكميات مناسبة، وتشديد الحملات الرقابية على المخابز والمطاحن لضمان توافر الدقيق والخبز وانتظام الإنتاج طبقا للقواعد والضوابط المنظمة في هذا الشأن.

كما شدد محافظ بورسعيد على تعامل الأحياء وشرطة المرافق بكل حزم مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.