موعد شهر رمضان 2023-1444.. بدء العد التنازلي لاستقبال الشهر المبارك

موعد شهر رمضان 2023-1444 يبحث عنه العديد من المسلمين لمعرفة أول أيام الشهر الفضيل، والذي يترتب عليه أشياء كثيرة بالنسبة لهم، ويضبطون على أساسه عملهم في هذا اليوم أو إجازتهم، وأيضًا يحددون مكان إفطارهم في أول أيام شهر رمضان، والأهم هو الاستعداد للشهر الفضيل بعزيمة العبادة والتقرب أكثر إلى الله عز وجل.

موعد شهر رمضان 2023-1444

وينتظر المسلمون الشهر الفضيل الذي لم يتبق على حلوله سوى أيام قليلة وفقًا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية التي أعلنت استطلاع هلال الشهر الكريم، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 من شهر مارس للعام الحالي، لمعرفة موعد شهر رمضان 2023-1444، موضحة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: «بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ الموافق 21-3-2023».

وبالبحث عن موعد شهر رمضان 2023-1444، أوضحت الحسابات الفلكية، أنّ هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444هـ الموافق 21 مارس «يوم الرؤية».

موعد شهر رمضان 2023-1444

وتشير الحسابات الفلكية، إلى أنّ موعد شهر رمضان 2023 وأول أيامه، يوافق يوم الخميس 23 مارس المقبل، ولكن يتبقى فقط الرؤية الشرعية التي تعلنها دار الإفتاء، وتأكيدها على موعد شهر رمضان 2023، وبذلك يبدأ العد التنازلي لشهر الصيام عام 2023، بما أن اليوم هو 27 من شهر شعبان و19 من شهر مارس، فيتبقى نحو 3 أيام على رمضان.

وإذا وافق شهر رمضان يوم الخميس 23 من مارس بعد تأكيد دار الإفتاء الثلاثاء المقبل، فسيكون يوم الخميس 20 أبريل المقبل هو آخر أيام شهر الصيام، وتبقى الكلمة الأخيرة والنهائية لرؤية دار الإفتاء الشرعية لهلال الشهر، والتي تؤكد ما إن كان الشهر سيأتي كاملا أم ناقصا.