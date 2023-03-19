وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بقرب حلول شهر رمضان المبارك

هنأ الدكتور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، داعيا الله عز وجل، أن يجعل شهر رمضان خير ويمن وبركة على الرئيس، وعلى مصرنا العزيزة، وعلى البشرية جمعاء.

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي

وأكد «جمعة» أنّ وزارة الأوقاف المصرية تبذل قصارى جهدها لتوفير المناخ الروحي الملائم لإقامة جميع شعائر الشهر الكريم من صلاة القيام، والتهجد، والاعتكاف، ودروس العلم، ومقارئ القرآن الكريم، سائلا الله عز وجل أن يبلغنا جميعًا ومصرنا العزيزة رمضان بكل خير.