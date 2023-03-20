انطلاق فعاليات مهرجان تونس للفخار والحرف اليدوية بالفيوم «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مهرجان الفخار والحرف اليدوية في الفيوم»، والذي انطلق في قرية تونس بعد توقف لأكثر من سنة بسبب تداعيات جائحة كورونا.

الفيوم بها أنواع سياحة متعددة

وقالت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة، إن الفيوم بها سياحة أثرية وبيئية وثقافية وترفيهية: «نحن اليوم بصدد مهرجان قرية تونس للحرف والصناعات اليدوية والخزف، وهذا أمر رائع يهتم به المصريون والعرب والأجانب، وكيف أن تطور الصناعة في قرية مصرية كان كبيرا».

عرض المنتجات الحرفية

وأشار الدكتور معتز عبدالفتاح مدير عام هيئة تنشيط السياحة: «نتحدث عن النسخة العاشرة من المهرجان، ونحاول فيه أن نعرض كل المنتجات الحرفية التي تعمل في محافظة الفيوم كنوع من أنواع الترويج والتنشيط السياحي للمحافظة».

وأكد: «بناء على توجيهات المحافظ ونائبه، تعاونا مع محافظات أخرى مثل بني سويف وأسوان والمنيا، اشتركوا معنا وسيشارك معنا 42 عارضا لعرض أهم منتجات الحرف اليدوية التي تشتهر بها الفيوم».