حكاية نجار مسلح أنهى حياة زوجته في الفيوم.. طبيب المستشفى اكتشف الجريمة

داخل أحد المستشفيات يتفاجىء الفريق الطبي بأحد الأشخاص يحمل زوجته طالبًا إسعافها، حضر الطبيب سريعًا إلى السيدة التي اتضح من ملامحها أنها فارقت الحياة، وهو ما تأكد منه الطبيب، بعد توقيع الكشف عليها، لكن كانت الصدمة حينما اكتشف وجود شبهة جنائية فى الواقعة، سريعًا تم إبلاغ الشرطة بالواقعة، ومن خلال التحريات كانت المفاجأة أن المتهم 30 سنة «نجار مسلح» هو زوج المجني عليها.

شبهة جنائية

عقب اكتشاف طبيب المستشفى وجود شبهة جنائية في الواقعة من خلال وجود علامة زرقاء حول رقبة المجني عليها 26 سنة، وآثار إصابة فى رأسها، أبلغ شرطة المستشفى، وتم إبلاغ رجال المباحث، وانتقل رجال المباحث والأدلة الجنائية للمعاينة، وبدأ رجال المباحث فى جمع خيوط الجريمة للوصول إلى القاتل، وانتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان السيدة المجني عليها، وأمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

ومن خلال التحريات وتفريغ الكاميرات وتضييق الخناق على الزوج بالأدلة التي تثبت تورطه فى ارتكاب الجريمة، راح يعترف بالجريمة، ويسرد تفاصيلها أمام رجال الشرطة، وأنه نشبت مشاجرة بينهما، وتعدى عليها بآداة حديدية، إذ فقدت توازنها، فخنقها بالإيشارب، وحتى يبعد أصابع الاتهام عن نفسه، فتح البوتاجاز ليتسرب الغاز حتى يدعي أنها توفيت نتيجة الاختناق، وبعد جلسة تحقيق مع المتهم استمرت أكثر من 4 ساعات، أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حسام همام المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.