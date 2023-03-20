مصرع طبيب وخطيبته سقطت سيارتهما في الترعة الإبراهيمية بأسيوط

شهد طريق «أسيوط - ديروط» الزراعي، حادثا مؤسفا بعدما لقي طبيب وخطيبته مصرعهما بعدما سقطت سيارتهما في الترعة الإبراهيمية بمنطقة قرية بني زيد التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وتم استخراج الجثتين والتحفظ عليهما بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

بلاغ بانقلاب سيارة في ترعة الابراهيمية

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بورود بلاغا بسقوط سيارة في الترعة الإبراهيمية عند قرية بني زيد دائرة المركز.

عليى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وضباط المباحث والإنقاذ النهري، وتبين سقوط سيارة ملاكي في الترعة، وجرى انتشال جثتين لـ«كيرولس. ا. ج»، طبيب، وخطيبته «جنفر. هـ. ع»، وتم رفع السيارة من الترعة الإبراهيمية.

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.