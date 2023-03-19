انطلاق فعاليات تدريب مشروع «كابيتانو مصر» في أسيوط «صور»

انطلقت أولى فعاليات تدريب مشروع كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب الكروية بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، على ملاعب مركز شباب ناصر بالوليدية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو دعم واستمرارية مشروعات اكتشاف المواهب الرياضية.

حضور قيادات النشاط الرياضي بالمحافظة

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وأحمد السويفي وكيل المديرية للرياضة، وطاقم الأشراف الدكتور محمود سعد المشرف العام على المشروع بمحافظه أسيوط، والدكتور عماد سمير المدير الفني، والدكتور عمر صبحي محمد المدير الإداري للفرع، والدكتور أحمد حسين المدرب العام، وكابتن مصطفى نفادي مدرب، وكابتن وائل شعيب مدرب حراس المرمى، والدكتور محمد محمود طبيب الفرع.

اكتشاف المواهب الكروية

وقال الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط في بيان إنه تم إجراء الاختيارات الأولية للمشروع لمواليد 2008 فى سبتمبر الماضي، وأن المشروع يهدف إلى تنمية وتطوير المهارات الكروية للمشاركين وتحقيق أهداف المشروع من خلال انضمام اللاعبين إلى الأندية المحلية والعالمية وأن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بكافة المشروعات التي تهتم باكتشاف الموهوبين في شتى المجالات.

يأتى مشروع "كابيتانو مصر" ضمن باقة البرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية، وضمهم في حضانات متكاملة يتم خلالها التدريب الشامل للمشاركين وفق أسس ومعايير علمية، وصقل مهاراتهم، وإعدادهم لمختلف المنافسات، والمساهمة في احترافهم في الأندية الرياضية، و ليكونوا نواة لقوام المنتخبات الوطنية مستقبلاً.