قناة الحياة تستضيف أطفال أسيوط المشاركين في «كتف في كتف» بعد إشادة الرئيس السيسي بهم

استضاف برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أطفال أسيوط المشاركين في مبادرة «كتف في كتف» بعد إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهم.

«مليكة»: بعمل الخير علشان ربنا يحبني

قالت مليكة طارق، إحدى أصغر متطوعات مبادرة «كتف في كتف» بجمعية رسالة بأسيوط، إنها حرصت على التواجد لمساعدة الناس، ووضع المواد الغذائية في الكراتين، ثم وضعها للسيارات المنوط بها توزيعها على الأهالي في كل منزل، «بعمل كدة علشان ربنا يحبني ويوديني الجنة».

وأوضحت رودينا هاشم، إحدى أصغر متطوعات مبادرة «كتف في كتف» بجمعية رسالة بأسيوط، أنها كانت تضع أكياس الملح في الكراتين لكي يتم توزيعها للأهالي المحتاجة، لافتة أنها حصرت على التواجد لحبها في عمل الخير.

وعبرت عن سعادتها بإشادة الرئيس السيسي لها، متابعة: «كنت مبسوطة لإني أول مرة أكلمه».

«مازن»: بشارك في الخير كتير

وأبدى مازن أيمن، أحد أصغر متطوعي المبادرة، عن سعادته بالمشاركة في مبادرة «كتف في كتف»، قائلا: «مبسوط علشان دي حاجات خير، وبشارك في حملات الخير كتير».

وقال تامر جلال، المتحدث الإعلامي لجمعية رسالة في مبادرة «كتف في كتف»، إن جمعية رسالة فكرة أطلقت لإطلاق طاقة الشباب في مساعدة الغير.

وأضاف «جلال» أن الجمعية لديها قاعدة بيانات للمتطوعين كبيرة للغاية، وبدون مجهود الشباب من المستحيل الوصول للمستحقين، متابعا: «الأهالي بيطلبوا مننا مشاركة أطفالهم في أعمال الخير».