أسعار ومحتويات شنطة رمضان 2023 في محافظات مصر.. تبدأ من 70 جنيها

طرحت المجمعات الاستهلاكية كميات كبيرة من شنطة رمضان 2023 في كافة فروع المجمعات على مستوى محافظات مصر ومعارض أهلا رمضان من أجل توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية كافة التفاصيل حول شنطة رمضان 2023 في كافة محافظات مصر، من حيث السعر والمحتويات بحسب ما أعلنته المجمعات الاستهلاكية في كافة المحافظات، حيث تم طرح 4 شنط بأسعار متفاوتة في المجمعات ومعارض أهلا رمضان لتتناسب مع الاحتياجات.

سعر ومحتويات شنطة رمضان 2023.. أقل سعر

وطُرح فئتان من شنطة رمضان 2023 كأقل سعر، تحت قيمة الـ100 جنيه، وتمثلت في الآتي:

- شنطة رمضان 2023 بقيمة 70 جنيها، تحتوي على «أرز مصري 1 كيلو، سكر ناعم 900 جرام، مكرونه 300 جرام، شاي 40 جرام، صلصلة 35 جرام، ملح 250 جرام، فول تدميس 300 جرام».

- شنطة رمضان 2023 بسعر 100 جنيه، وتشتمل 6 سلع وهي: «كيس مكرونة، وزجاجة زيت 800 ملي، كيس أرز، كيس سكر، علبة شاي 40 جرام، وكيس عدس».

أكبر حجم من شنطة رمضان 2023 في المحافظات

بينما جاءت الفئات الأخرى من شنط رمضان 2023 كالتالي:

- شنطة رمضان 2023 التي تحتوي على 10 قطع بسعر 130 جنيها، عبارة «2 كيس مكرونة، 1 كيس لسان عصفور، 1 كيس شعرية، 1 كيلو رز الملوك، 1 سمن نصف كيلو، 1 زجاجة زيت، 1 كيلو سكر، 2 باكو شاي، 1 كيس صلصة، 2 كيس ملح».

- فيما تبرز أكبر شنطة رمضان 2023 والتي تحتوي على 12 قطعة، بقيمة 240 جنيها، وتتكون من «أرز مصري 1 كيلو، سكر ناعم 900 جرام، ملح 250 جرام، زيت خليط 680 مللي، سمن أبيض 650 جرام، مكرونة 300 جرام، شاي، صلصة طماطم 300 جرام، بلح أسواني فاخر 500 جرام، فول أسترالي 300 جرام، فاصوليا 300 جرام، عدس 300 جرام».