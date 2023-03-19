محافظ المنوفية: توزيع 65 ألف شنطة مواد غذائية و12 طن لحوم قبل شهر رمضان

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه سيتم توزيع 65 ألف شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين محافظة المنوفية ووزارات التضامن الاجتماعي والتموين والأوقاف لتوفير السلع الغذائية بالمجان تزامناً مع استقبال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة خطة التوزيع بنطاق المحافظة وبحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، ووكلاء وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتموين.

التنسيق مع كل المراكز والمدن قبل التوزيع

وخلال الاجتماع، كلف محافظ المنوفية السكرتير العام بالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية لإعداد أماكن مناسبة وتنظيم فرق عمل لاستلام وتعبئة المواد الغذائية تمهيداً للبدء في خطة التوزيع، مشدداً على تذليل العقبات وتقديم التيسيرات اللازمة على أن تتم عملية التوزيع تحت إشراف مباشر من رئيس المدينة والإدارات الاجتماعية.

مراجعة قاعدة بيانات الأسر غير القادرين

وكلف المحافظ وكلاء وزارة التضامن والأوقاف بالمتابعة المستمرة لتنفيذ خطة التوزيع، فضلاً عن مراجعة قاعدة البيانات لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن المحافظة بصدد استلام 12 طن لحوم صكوك الأوقاف ضمن مشروعات التكافل الاجتماعي وتوفير الحماية المجتمعية لتلك الأسر طوال شهر رمضان، لافتاً أنه خلال الأسبوع الحالي سيتم توزيع 2 طن لحوم كدفعة أولى على الأسر الأولى بالرعاية بأرجاء المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية دعمه الكامل لتلك المبادرات والتي من شأنها تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مثمناً الدور الرائد لوزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي في دعم ورعاية المواطنين غير القادرين، وتقديم أوجه الرعاية الشاملة لتلك الفئات بجميع المحافظات لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.