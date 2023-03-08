تحالف العمل الأهلي يوزع 200 ألف شنطة رمضان بالجيزة ضمن مبادرة «كتف في كتف»

بدأت مؤسسة «أبو العينين» الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في توزيع 200 ألف شنطة رمضان، ضمن مبادرة «كتف في كتف»، التي أطلقها التحالف لتوفير 4 ملايين صندوق مواد غذائية تصل إلى جميع المحافظات حتى الحدودية قبل شهر رمضان المبارك.

توزيع شنط رمضان على أهالي محافظة الجيزة

وقالت المؤسسة في بيان، إنه جرى توزيع شنط رمضان على أهالي محافظة الجيزة، في منطقة البحر الأعظم، لدعم الأسر أكثر احتياجا وتخفيف العبء عنها عبر تقديم مساعدات غذائية .

التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق مبادرة «كتف في كتف»

ويطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، من خلال مبادرة «كتف في كتف»، لدعم المواطنين في المحافظات، ونقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد من خلال استهداف دعم المواطنين الأكثر احتياجا، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

ويكفي صندوق «كتف في كتف» أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر، وسيجري إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين لتكون أكبر مبادرة من حيث عدد المتطوعين.