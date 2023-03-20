«لسه الصبح» على راديو 9090 يدخل عالم الميتافيرس.. «مشاهدة الحلقة لايف»

أعلن راديو 9090 بناء استوديو بنظام المحاكاة في العالم الافتراضي «ميتافيرس» ليكون نسخة من الاستوديو الحقيقي بكل تفاصيله، بالتعاون مع «TUTERA»، أول شركة مصرية تبني مدينة مصرية داخل عالم الميتافيرس تحت اسم «META TUT».

ومن المقرر إطلاق البرنامج على الهواء مباشرة، في حلقة الغد الثلاثاء، في برنامج «لسه الصبح» مع سالي سعيد وفادي إبراهيم، من 9 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا.

طريقة الدخول لاستديو 9090

يستطيع المستمعون الدخول للاستوديو عن طريق أبلكشين مخصص للميتافيرس، ويمكنهم الاستماع لأول مرة للراديو 9090 من داخل الاستوديو ومشاهدة الحلقة «LIVE»، من مكان مخصص للجمهور والمستمعين، وبعد انتهاء الحلقة يستطيع المستمعين الدخول في أي وقت للاستوديو للاستمتاع بالتجربة.

كواليس تصميم استديو 9090 في الميتافيرس

تم تصميم الأستديو علي مدار شهرين للوصول لأفضل نتائج تليق بقيمة واسم إذاعة الراديو 9090، وخلال حلقة غد الثلاثاء، سيتم استضافة دكتورة سمية بهي الدين نائب رئيس مجلس إدارة «TUTERA»، للحديث معاها عن تنفيذ الفكرة وأهمية الميتافيرس في الفترة المقبلة واستخدامات الذكاء الاصطناعي.

وفكرة مدينة «META TUT»، جاءت من فكرة خيالية عن عودة الملك توت عنخ آمون مرة أخرى ويتعايش مع العالم الجديد، بكل ما فيه من حفلات موسيقية ومعارض فنية ووسائل إعلامية.