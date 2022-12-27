الإذاعية إيمان مختار: انضمامي لـ«الراديو 9090» كان حلما.. وشعرت بالألفة مع مستمعيه

أكدت الإذاعية إيمان مختار، مقدمة برنامج «لسه لينا كلام» على الراديو 9090، أنها لم تشعر بمرور 10 سنوات على انطلاق المحطة بسبب الحالة العائلية والألفة التي تعيش فيها مع العاملين بالراديو ومستمعيه.

الانضمام لأسرة الراديو 9090

وقالت إيمان مختار، خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، إن الانضمام لأسرة الراديو 9090 كان حلما بالنسبة لها، وكانت تسمع الراديو في السيارة وتتمنى أن تكون معهم.

وأشارت إلى أنها شعرت بهيبة كبيرة ورعب في أولى حلقاتها على الراديو 9090 وكأنها تعمل مذيعة لأول مرة في حياتها، مؤكدة أن صوت دقات قلبها كان واصلًا للجمهور.

سميعة الراديو 9090 «عشريين»

واعتبرت إيمان مختار، أن وجودها في الراديو 9090 تحدي لها خاصة العمل وسط مجموعة متميزة من المذيعين، مشيدة بإدارة الراديو ودعمهم لها وأنهم توقعوا لها أن تحقق نجاحا كبيرا، مؤكدة أهمية هذا الدعم الذي جعلها تعمل بحب.

ووصفت سميعة الراديو 9090 بأنهم «عشريين» ويقدمون الدعم للمذيع الذي يعمل على أثير الإذاعة.