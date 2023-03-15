الخريطة الكاملة لبرامج ومسلسلات الراديو 9090 في رمضان 2023

أعلن الراديو 9090، خريطته الخاصة ببرامج ومسلسلات شهر رمضان 2023، إذ تضم مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات الإذاعية، لكبار النجوم.

وتستعرض «الوطن» أبرز البرامج والمسلسلات التي تذاع خلال شهر رمضان المقبل عبر الراديو 9090، كالتالي:

- صباحك ومطرحك يقدمه الإعلامي فادى إبراهيم بمشاركة سالي سعيد، ويذاع في تمام الساعة 9 صباحا.

أكلة مصرية يقدمه الشيف حسن حسونة، ويذاع في تمام الساعة 12:50 ظهرًا.

مكسرات لميس تقدمه الدكتورة لميس جابر، ويذاع الساعة الواحدة ظهرا.

محصلش حاجة تقدمه الإعلامية بسنت بكر، ويذاع الساعة 1:10 ظهرًا.

لحظة صفا يقدمه الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.

فوانيس تقدم عبير بسيوني، ويذاع في تمام الساعة 2 ظهرًا.

كلام محترم تقديم الإعلامي أحمد الطاهري، ويذاع في تمام الساعة 2:10 ظهرًا.

أحلام شهر زاد مسلسل بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، يذاع يوميًا في تمام الساعة 2:20 ظهرًا.

على رأى اللي قال تقديم داليا الخطيب في تمام الساعة 2:50 ظهرًا.

«مفيش منه» يقدم الإعلامي رامي الحلواني، بمشاركة شيماء حافظ، ويذاع الساعة 3 عصرا.

كارت أحمر مسلسل بطولة النجوم بيومي فؤاد، رنا رئيس، عمرو وهبة، ويذاع في تمام الساعة 3:20 عصرًا.

رمضان مع شلبوكة يقدمه الكابتن مدحت شلبي، في تمام الساعة 3:50 عصرًا.

عربيتك في رمضان يقدمه الإعلامي معتز عاطف، في تمام الساعة 4 عصرًا.

مين في دول؟ يقدمه الإعلامي محمد نشأت، بمشاركة الفنانة إيمان السيد، ويذاع في تمام الساعة 4:20 عصرًا.

خير النساء تقدمه مها مصطفى ومي إيهاب يوميا في تمام الساعة 4:50 عصرًا.

من كام سنة تقديم الإعلامي محمد على خير، في تمام الساعة 5 عصرا.

عمارة الحاج رمضان يقدمه الإعلامي أحمد يونس في تمام الساعة 5:20 عصرًا.

رمضان كريم وزيادة يقدمه الدكتور محمد رفعت، ويذاع الساعة 5:40 مساء.

كلم ربنا تقديم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، ويذاع في تمام الساعة 6 مساء.

اللهم أعنا تقديم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، قبل آذان المغرب.

حلي ودنك تقديم الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، ويذاع في تمام الساعة 9 مساء.

الراديو بيضحك تقدم الإعلامية فاطمة مصطفى، يوم الأربعاء من كل أسبوع، خلال شهر رمضان، ويذاع البرنامج في تمام الساعة 10 مساء.

ستوديو 9090 من تقديم هند جاد ومحمود الفقي، حسام عصام وغدير حسان، مينا عطا ورنا سماحة، أحمد خيري وياسمين محفوظ، وإيمان مختار، ويقدم يوميا في تمام الساعة 10 مساء.