أحمد يونس يقدم «عمارة الحاج رمضان» على «الراديو 9090» في رمضان

انتهى الإعلامي أحمد يونس، من تصوير حلقات الموسم الجديد من برنامجه الشهير «عمارة الحاج رمضان»، المقرر طرحه في رمضان المقبل على إذاعة «الراديو 9090».

البرنامج يتم تصويره فى منطقة النوية وصعيد مصر

البرنامج تم تسجيل وتصوير حلقاته بالكامل داخل قرى أسوان والنوبة، ويتحدث عن عادات وطقوس أهل النوبة الطيبين خلال شهر رمضان المبارك.

البرنامج يذاع خلال شهر رمضان الكريم

ومن المقرر عرض البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة 9090، بالتزامن مع بث حلقاته المختلفة والمتنوعة على الراديو.

البرنامج يذاع قبل صلاة المغرب على الراديو

«عمارة الحاج رمضان» يقدمه الإعلامي أحمد يونس، على «الراديو 9090»، ويرصد طقوس المصريين في مختلف المحافظات خلال شهر رمضان المبارك، ويذاع في تمام الساعة 5:20 قبل أذان المغرب.