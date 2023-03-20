إطلاق قافلة طبية مجانية لعلاج الأسنان في قرية عرب مطير بأسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إطلاق القافلة العلاجية التوعوية المجانية لعلاج الأسنان بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح، والتي تنظمها كلية طب الفم والأسنان بجامعة سفنكس بأسيوط الجديدة، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم.

أعمال الكشف وصرف الأدوية

وبدأ المحافظ ومرافقوه بتفقد فعاليات القافلة بالوحدة الصحية بعرب مطير، وتابع أعمال الكشف وصرف الأدوية للمرضى بالمجان، واطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين، وتابع سير العمل بأقسام القافلة المختلفة والتقى بعض الأهالي واستمع منهم إلى الخدمات التي تقدمها لهم القافلة من خدمات علاجية وتوعوية خاصة بالفم والأسنان.

مبادرة حياة كريمة

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه يجري تنظيم القوافل الطبية العلاجية في كافة التخصات بمختلف قرى ومراكز المحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان وكافة الجهات التنفيذية والجامعات بالمحافظة تفعيلًا للمشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

قافلة الفم والأسنان

وأشاد محافظ أسيوط بقيادات جامعة سفنكس وأطبائها في مختلف التخصصات ومشاركتهم المجتمعية في القوافل الطبية العلاجية المتنوعة وبخاصة قافلة الفم والأسنان والتي تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة والسكان، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام أنشطة وفعاليات الجامعة وتفعيل المشاركة المجتمعية للجامعة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين في كافة القطاعات وخدمة المجتمع تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معربًا عن سعادته بالقافلة الطبية وماتقدمه من خدمات.

القافلة الطبية العلاجية

وقدم رئيس جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة، الشكر والتقدير لجميع الحضور وعلى رأسهم محافظ أسيوط لحضورهم فعاليات القافلة الطبية العلاجية، مشيدًا بالدعم والتعاون المثمر بينها وبين المحافظة ومديرية الصحة والذي يظهر جليًا في العديد من الملفات، من بينها تنظيم رحلات وزيارات ميدانية للطلاب والطالبات للمشروعات القومية والتنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية تعميقًا لقيم الولاء والانتماء.

ولفت إلى أن القافلة تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان واقتراب حلول شهر رمضان الكريم، مؤكدًا على اتخاذ خطوات تنفيذية للمشاركة المجتمعية وتنظيم قوافل طبية وعلاجية بالتنسيق والتعاون بين الهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لاستهداف القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة.